Milan, Loftus-Cheek e Chukwueze steccano ancora: Fonseca ha bisogno di una svolta

AFP via Getty Images

. Nulla di irreparabile, considerando che, a patto che non venga a mancare la mentalità mostrata nelle ultime uscite. Fonseca deve guardare anche al bicchiere mezzo vuoto con la prestazione inconcludente die all’impatto negativo avuto dal subentranteChe per caratteristiche Loftus-Cheek potesse riscontrare più difficoltà, rispetto ad altri compagni, ad assimilare il calcio di Fonseca era una situazione facilmente intuibile già dalla scorsa estate. La sensazione è che l’inglese sia ancora molto indietro:Nei minuti di recupero è stato poco lucido nella conclusione dentro l’area di rigore a botta sicura che ha centrato Hrádecký e, nel complesso, ha creato poco anche quando il Bayer Leverkusen si è allungato concedendo molto più campo al Milan. L’ex Chelsea deve lavorare di più e meglio,A patto che abbia davvero l’ambizione di diventare un giocatore importante per la squadra.

. L’impatto di Chukwueze sulla partita della Bay Arena è stato disastroso. Samuel ora rischia di diventare: da Pioli a Fonseca sono cambiate tante cose, ma non il rendimento altalenante del nigeriano. Pulisic avrebbe bisogno di un’alternativa più affidabile rispetto all’ex Villarreal in modo da poter gestire meglio le forze.