Boban non fa sconti: "Milan dominato per un'ora, come può Fonseca definirla una prova fenomenale?"

Nemmeno nei confronti della squadra di cui è stato per molti anni calciatori e poi, per un periodo più breve, dirigente. Non stupisce dunque che, nella sua ritrovata veste di opinionista per Sky Sport, l'ex campione rossonero abbiain Champions League. La sconfitta per 1-0 degli uomini di Fonseca è stata giudicata così da Boban: “Non sono d'accordo con l'analisi fatta dal mister., giocando quasi solo in difesa. Quindi la sconfitta non è stata sfortuna, il Bayer Leverkusen ha meritato per la prima ora di gioco”.L'allenatore del Milan– che aveva avuto già un confronto diretto con Boban e Fabio Capello in occasione del precedente impegno di Champions League contro il Liverpool – aveva giudicato con questi toni la prova dei suoi giocatori a Leverkusen: “Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. Siamo delusi per il risultato ma dobbiamo essere bravi a capire per la gara che abbiamo disputato”., commentando il suo attuale momento, prima dell'inizio della partita e sempre a Sky Sport: “Deve essere presente. Ogni tanto cammina sulle punte e sembra che sia scazzato, ma non è così. È un bravo ragazzo, ma sembra che mentre tutti siano dentro lui sia fuori. Non ce l’ha nella natura, va allenato. Ma come potenzialità è un fenomeno assoluto”.