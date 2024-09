Milan-Maignan, accordo vicino per il rinnovo

, per il quale il portiere francese è uno degli elementi da cui non poter prescindere, né sul rettangolo verde di gioco né negli spogliatoi e nemmeno durante le varie sessioni di allenamento a Milanello.

E da questo motivo deriva la velocità con il quale il club di Via Aldo Rossi sta svolgendo la trattativa per arrivare al prolungamento di contratto con l’estremo difensore transalpino. Il suo accordo è infatti in scadenza nel 2026: urge, dunque, accelerare e un’accelerazione, in realtà, c’è stata.Infatti, come riscontrato da Calciomercato.com,, da ciò che emerge,. Seguito dall’agenziail dialogo tra calciatore e club sta andando avanti, con la chiara volontà di proseguire insieme e arrivare a una fumata bianca a stretto giro di posta nelle prossime settimane.

Le tempistiche sono ancora da chiarire, ma l’accordo sulle cifre sta per essere trovato: nei primi colloqui con l’Excellence Sport Nation, agenzia che cura gli interessi di Maignan, l’entourage del giocatore aveva richiesto un ingaggio vicino agliIl Milan – che gli elargisce attualmente uno stipendio da– ha fatto intendere di essere pronto a raddoppiarglielo e di, come raccontato,

