Milan, Maldini esalta Theo Hernandez: "Sei speciale". E spunta il retroscena di Morata

Getty Images

THEO E IL FUTURO: "SONO MOLTO FELICE AL MILAN"

Ilritrova il vero. Notte da sogno per il terzino francese, protagonista assoluto della vittoria per 3-0 contro il Lecce a San Siro nella settima giornata di Serie A. Un assist per permettere ad Alvaro Morata di sbloccare l'incontro, ma soprattutto il gol del 2-0 sul bel passaggio di Rafael Leao: conclusione potente sul primo palo, Falcone beffato e ritorno della Theao.Theo Hernandez ha così ottenuto un primato da urlo:

- Per Theo Hernandez il primato ha un valore doppio. Ha agganciato una leggenda della storia del Diavolo e ha agganciato il suo idolo, colui che lo ha portato a Milano e uno dei principali motivi per cui ha accettato la corte del Milan. Lo ha rimarcato lo stesso terzino francese su Instagram dopo il match: "".- Tante le reazioni dei tifosi e dei compagni di squadra che si sono complimentati con Theo, da Leao ("Con te è facile") a Morata ("Letale"), ma il messaggio è stato visto soprattutto da Maldini stesso che ha voluto esaltare il suo "discepolo" e sottolineare la precocità del francese: "".

- Non finisce qui, perché tra i commenti al messaggio di Maldini è spuntato un retroscena raccontato da.... L'attaccante spagnolo, rispondendo alle parole della leggenda del Milan, ha fatto intendere di aver partecipato attivamente all'arrivo di Theo Hernandez in rossonero: "".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui