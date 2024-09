Getty Images

Al via la sesta giornata della Serie A 2024/25 e ad aprire le danze nell'anticipo del venerdì sono: rossoneri e giallorossi si sfidano alle 20.45 a San Siro.La squadra di Paulo Fonseca vuole sfruttare l'onda lunga del bel successo nel derby contro l'Inter e va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per agganciare momentaneamente il Torino in vetta alla classifica e prepararsi al meglio al prossimo impegno di Champions League contro il Bayer Leverkusen.I salentini di Luca Gotti arrivano da tre risultati utili consecutivi in A, la vittoria di Cagliari seguita dai pareggi contro Torino e Parma, ma sono stati eliminati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia perdendo in casa contro il Sassuolo.

: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. All. Fonseca.: Falcone; Dorgu, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Pierret, Rebic; Krstovic. All. Gotti.