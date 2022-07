Le 7 domande che tanto hanno fatto discutere erano un pretesto per chiarire e avere chiarezza, prima sul passaggio di proprietà, poi sulla questione Maldini. Ora che Paolo si è ufficialmente legato al Milan per almeno altri 2 anni (nel contratto c’è l’opzione per il terzo)in uscita a novembre (con ricca buonuscita per la cessione del club, Repubblica ipotizza addirittura 30 milioni). Il tempo darà (quasi) tutte le risposte.I meriti di Elliott sono indiscutibili e il giorno dopo lo scudetto non avevamo scordato di ricordarli ( il triplete di Elliott ), applaudendo. Nel bilancio chiuso al 30 giugno, il passivo del Milan dovrebbe essersi ulteriormente ridotto (si ipotizza un rosso di 40/50 milioni) e farlo nell’anno dello scudetto resta un’impresa doppia, nella quale hanno fatto scopa la virtuosa gestione finanziaria e le capacità del management tecnico.È auspicabile che presto parli e spieghi perché. Per ora, il suo pensiero è quello espresso nell’intervista al Financial Times, il 10 di giugno. Parole, appunto. Da oggi arriveranno i fatti e Maldini dovrà dimostrarsi bravo come nelle scorse estati, quando (con Boban nel 2019, con Massara dall’anno successivo) con intuito e tempestività ha messo le basi per la squadra da scudetto.Già confermarsi in Italia non sarà semplice, la concorrenza ha patito lo scudetto rossonero ed è partita fortissimo. Il tempo per recuperare c’è, ma da solo non basta. Servono soldi e idee (vista la situazione: soprattutto idee).Maldini sa dal 2 giugno, quando ha aperto le porte di casa sua a Cardinale, che il budget per rinforzare la squadra c’è, ma non sarà altissimo: non si andrà oltre i 45 milioni, checché oggi si dica, si pensi e si scriva.Tra le ragioni che hanno acuito il conflitto tra Maldini e l’attuale proprietàil fondo arabo che a fine aprile sembrava destinato ad acquisire il Milan, e che avrebbe garantito al dt maggiori fondi e autonomia tecnica sul mercato. Ci garantiscono che Elliott non abbia gradito.scovare giocatori utili a parametro zero (Dybala dopo Origi?), capire quali esuberi dei top club potrebbero essere utili al progetto tecnico di Pioli (e a Parigi, Londra e Madrid di abbondanza ce n’è tanta), individuare giovani di valore tecnico, ma non ancora affermati (altri Kalulu, per capirci), chiudere operazioni anche in prestito, sempre possibili in un mercato dove i soldi non abbondano per nessuno. Di certo, per fare solo un esempio, non sarà il Milan a “finanziare” il mercato della Roma acquistando in contanti Zaniolo (piace molto a Maldini).Si parte adesso, per arrivare al traguardo fra due mesi. «Siamo un po’ in ritardo, ma possiamo farcela», ha detto Maldini, ed è giusto dargli credito.@GianniVisnadi