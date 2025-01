Redazione Calciomercato

Milanmania: Conceiçao meglio di Motta, ma va aiutato sul mercato. Theo un problema anche senza Fonseca

Andrea Longoni

40 minuti fa

16

Buona la prima di Conceiçao, soprattutto per il risultato. O forse unicamente per il risultato che, come ha spiegato alla presentazione, è l'unica cosa che conta. Era impensabile aspettarsi un bel gioco e una squadra organizzata: neanche una fusione di Capello, Ancelotti e Sacchi avrebbe regalato al Milan un gioco in 3 giorni. Contava vincere: dunque spunta verde, missione compiuta. Ora una finale in cui i rossoneri sono sfavoriti, ma ci penseremo poi...



La squadra nel primo tempo non ha espresso un granché, ma poi Conceiçao è stato più bravo di Thiago Motta: il primo ha messo Musah che ha spaccato la partita, il secondo ha tolto Mbangula che stava mettendo in difficoltà la fascia destra rossonera. Il Milan ha vinto col cuore e con un po' di fortuna, che non guasta e che spero sempre di avere dalla nostra parte. Va ricordato che quella di Conceiçao è la prima squadra italiana ad aver battuto quest'anno la Juventus: mica male.







Servirà del tempo per migliorare e anche recuperare giocatori alla condizione migliore: Bennacer è molto indietro, Pulisic non è al top (ma è comunque sempre decisivo), mentre Fofana e Reijnders sono evidentemente stanchi. Per questo, spero che la Società aiuti il tecnico in sede di mercato, con innesti mirati, utili al suo tipo di gioco: che venga ascoltato l'allenatore, cosa non successa in estate con Fonseca.



Resta purtroppo aperto il caso Theo Hernandez: partita molto deludente, l'ennesima. Erroraccio sul gol di Yildiz e prestazione molto al di sotto delle possibilità. Il segnale di Conceiçao che non dà la fascia a lui ma a Maignan, lascia intendere forse che il rinnovo col terzino non si farà e che il futuro sarà lontano dal Milan. Theo continua a essere un problema. Andato via Fonseca, ora non ha più scuse. Eppure...