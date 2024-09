Milan, Maximilian Ibrahimovic nel segno del padre: eurogol all’Empoli e un messaggio per il futuro

AFP via Getty Images

La formazione allenata da Federicosi gode un: dopol’erede di Zlatan ha messo la firma ancheIlha messo a segno il gol del 2-0 con una splendida conclusione di sinistro.- Mentreper le due settimane di assenza accanto alla prima squadra in un momento di difficoltà, Ibrahimovic Jr inizia a ricordarlo in alcuni movimenti, come quello visto ieri: ricevuta palla dal limite l’ha controllata, si è girato in un fazzoletto per poi far partire un missile che si è andato a insaccare proprio sotto l’incrocio.Così come l’esultanza con le braccia spalancate a chiamare i compagni.due “prestiti” di Bonera al collega Guidi.

- Nel Milan Under 16 gioca ancheZlatan li osserva, va spesso al Vismara. Studia un percorso che per Maximilian ha portato alla firma sul primo contratto da professionista nel luglio scorso. Rompere il momento magico con Guidi ora non avrebbe molto senso maconvinto che prodezze come quelle mostrate con i più giovani Max le può ripetere anche in Lega Pro.