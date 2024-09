Milan, la verità su Leao e il Barcellona

Getty Images

In una rubrica per The Daily Briefing, Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha svelato alcuni dettagli riguardanti la voce estiva sull'interesse delper. Secondo quanto viene riportato, in realtà,. In primis perché Leao desiderava restare al Milan. In secondo luogo, perché non aveva alcuna intenzione di cambiare squadra durante gli ultimi giorni di mercato. Inoltre, il Milan non aveva intenzione di vendere uno dei suoi giocatori chiave a ridosso della chiusura del mercato, vista la clausola pari a 175 milioni di euro.

Per il Milan, Leao è un giocatore imprescindibile e per poter ipotizzare una sua cessione, sarebbe necessaria una cifra astronomica, superiore al valore della clausola rescissoria.