Si è preso le luci della ribalta con le doppiette consecutive a Cosenza e Como, ora gli occhi sono tutti per: anche quelli del mercato. La crescita del centrocampista classe 2001, prodotto della Masia , è costante e ai suoi piedi si erano aggrappate le ultime speranze deldi conquistare i playoff promozione, spente dalla sconfitta di Brescia. Non conquisterà la Serie A con i ducali, ma il talento di Bernabé è rifiorito e incuriosisce i club del massimo campionato:- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in occasione di Brescia-Parma,, e le attenzioni erano rivolte ai gioiellini degli emiliani, il portiere classe 2003ma soprattutto, appunto,. Una missione di monitoraggio per misurare dal vivo le prestazioni e le potenzialità del ragazzo, che per età e prospettive rientra nei parametri di ricerca degli osservatori rossoneri:. Non c'è ancora una trattativa impostata con il gioiello made in Barcellona o con il Parma, che ha tutta l'intenzione di tenersi stretto Bernabé dopo averlo rilanciato, ma il viaggio di Moncada testimonia l'attenzione del Milan sul cammino di Bernabé.