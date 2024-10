Theo Hernandez salterà le prossime due partite contro Udinese e Bologna a causa dell’espulsione rimediata nella trasferta di Firenze e per il Milanche ha già ricoperto il ruolo di terzino sinistro nel pareggio per 2-2 in casa della Lazio? Fonseca sembra orientato a preferire l’ex Verona perché ha più conoscenze rispetto al modo di difendere del tecnico portoghese. LEGGI QUI: Milan, un mercato "Made in Italy" è prioritario. Le liste sono già un problema - Il Milan deve iniziare a ragionare sulla propria batteria dei terzini: sulla corsia di destra Emerson Royal potrebbe rimanere solo considerando che Calabria ha buone chances di salutare già nel mercato di gennaio. Sul versante opposto Hernandez ha poche alternative pronte: Jiménez sale poco in Prima squadra perché ha bisogno di giocare con il Milan Futuro, Terracciano è adattato in quel ruolo. Ecco perché il club rossonero sta valutando di acquistare un vero e proprio vice Theo nella finestra invernale di calciomercato con la consapevolezza che sarà una scelta complicata per due motivi.( salvo cessioni di alcuni giocatori presenti nella rosa attuale). Senza dimenticare il solito ostacolo relativo alla motivazioni perché non è facile sapere di dover vivere nell’ombra di quello che è uno, se non il, dei terzini più forti al mondo.

Nelle prossime settimane il Milan prenderà in esame due candidature in particolar modo:. Il primo è chiuso da Gosens e Biraghi, non gioca praticamente mai. Decisamente più in fiducia il secondo, protagonista di un grande avvio di stagione con gli azzurri.. E gli ottimi rapporti con l’Empoli, con le situazioni aperte su Vásquez e Colombo, possono favorire il buon esito di una eventuale trattativa. Per quanto riguarda Dorgu del Lecce il totale gradimento rossonero è confermato. Patrick piace molto a Moncada ma il discorso relativo alla liste e i costi elevati del cartellino rendono questa pista quasi impraticabile per il mercato di gennaio.