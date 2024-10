Milan, un mercato "Made in Italy" è prioritario. Le liste sono già un problema

Un nuovo orientamento, perlomeno nelle intenzioni. Ilguarda alle prossime sessioni dicon occhio sempre più attento ai calciatori cresciuti nei. Sì perché analizzando l'attuale rosa e quella che potrebbe essere a disposizione per la prossima stagione, il, numero che a fine anno potrebbe addirittura crescere.Sia in Serie A che in Champions League, infatti, vige da tempo l'obbligo dellaSostanzialmente è un elenco dei giocatori da comunicare a inizio anno (modificabile prima di ogni giornata per il campionato e solo dopo i gironi per la coppa) e che sono schierabili e convocabili per le partite ufficiali. Le regole sono simili anche se hanno diverse differenze. In entrambe però c'è la possibilità di occupareIn Serie A in questo calcolo non rientrano i giocatori under 22.La situazione attuale per quanto riguarda la Serie A è chiara: il Milan si sta "giocando" e non sta utilizzando ben 4 slot. Sono infatti 2 i giocatori formati in casa,, e sono 2 i calciatori formati in club italiani,(tra l'altro entrambi out a lungo). I vari Terracciano, Torriani, Zeroli e Camarda, essendo Under 22, non rientrano in queste liste e non occupano alcuno slot.4 slot liberi che a fine stagione potrebbero diventare addirittura 6. La situazione diè ancora in bilico dato che il contratto è in scadenza a fine stagione e non è in programma il rinnovo, perlomeno non alle cifre chieste da lui. Stessa situazione di, che oltre all'infortunio al crociato che lo sta tenendo out quasi per tutta la stagione, avrà anche lui un contratto in scadenza a fine anno che non sarà salvo sorprese rinnovato.

È per questo che il Milan oggi più che mai sarà costretta a guardare ad un mercato "Made in Italy" e non italiano in senso assoluto. La priorità dovrà essere quella di acquisire quanti più giocatori possibili, a prescindere dalla nazionalità, ma che abbiano all'attivo almeno 3 anni di formazione fra i 15 e i 21 anni, nei settori giovanili dei nostri club. Viceversa, se vorrà fare ancora un mercato con vista sull'estero dovrà gioco-forza sacrificare e quindi vendere, qualcuno degli stranieri già presenti in rosa.