Milan, Morata choc: "Ho lottato contro depressione e attacchi di panico. Via dalla Spagna per questo"

Uncome mai l'avevate visto e sentito si è letteralmente aperto senza filtri ai microfoni di Cope, direttamente dal ritiro della nazionale della Spagna raccontando il suo momento storico con la Nazionale e non solo in un rapporto che nel tempo è stato spesso e volentieri travagliato soprattutto con i tifosi. Il numero 7 delha voluto raccontare senza filtri anche e soprattutto i momenti più difficili della sua carriera non solo in campo, ma anche al di fuori. Un lato dell'attaccante rossonero che forse non era mai uscito, ma che fa capire enormemente come dietro al calciatore ci sia spesso e volentieri un uomo che può vivere problemi comuni e di difficle gestione anche nella quotidianità. Morata h

E nel raccontare il suo momento di "debolezza" Morata ha spiegato anche la motivazione che lo ho a spinto a dire addio al suo paese d'origine per ritornare in Italia, suo paese d'adozione, e quindi di tornare al Milan. Ecco l'anticipazione dell'intervista che uscirà domani."Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte".

"Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più sopportare".