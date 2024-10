Fonseca cambia il Milan: Tomori e Abraham "in castigo", ecco chi può sostituirli

Fonseca cambia il Milan. La partita persa contro la Fiorentina proprio non è andata giù al tecnico portoghese. Sul banco degli imputati sono finiti gli inglesi Tomori e Abraham: entrambi dovrebbe iniziare dalla panchina la prossima sfida contro l’Udinese in programma il prossimo 19 ottobre a San Siro. Una scelta che deve servire di monito anche per il resto del gruppo: chi sbaglia nei confronti del gruppo e dell’allenatore paga. Chi sbaglia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dei comportamenti: la gag del calcio di rigore strappato a Pulisic, ignorando deliberatamente l'indicazione di Fonseca, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

UOMINI FIDATI - Il Milan ora ha bisogno di concretezza e punti in classifica, per il gioco ci sarà tempo. Il Diavolo, derby a parte, non è mai sembrata squadra in questo avvio di stagione. Fonseca sta trovando delle difficoltà inaspettate nella gestione del gruppo: è stato “tradito” da due dei giocatori, Abraham e Tomori appunto, sul quale aveva deciso di costruire la propria formazione tipo. La delusione provata porterà a delle scelte forti: contro l’Udinese è molto probabile l’esclusione sia dell'attaccante arrivato in prestito dalla Roma che dell'ex centrale del Chelsea. Il Milan ora ha bisogno di concretezza e punti in classifica, per il gioco ci sarà tempo. Il Diavolo, derby a parte, non è mai sembrata squadra in questo avvio di stagione.La delusione provata porterà a delle scelte forti: contro l’Udinese è molto probabile l’esclusione sia dell'attaccante arrivato in prestito dalla Roma che dell'ex centrale del Chelsea.