Milan, Morata è l’affare dell’anno: Fonseca si gode un campione senza carta d’identità

Tre gol di pregevole fattura, vittoria centrata in 45 minuti e zero gol subiti. Fonseca non poteva chiedere di meglio in una gara che presentava diverse insidie ma per il Lecce non c’è stata storia. Dalla contestazione contro il Liverpool all’entusiasmo dei tifosi:Se c’è un giocatore che più di tutti sta facendo la differenza in casa Milan quello è Morata:Alvarolavora tanto per la squadra non risparmiandosi mai. Rincorre tutto e tutti come un ragazzino alla prime armi con tutto da dimostrare. Da lui il Milan si aspetta anche il gol che puntualmente arriva con un movimento da 9 vero. É la rete, la seconda in campionato, che cambia una partita inizialmente complicata per il Milan.

Morata e il Milan si sono studiati e sfiorati in diverse circostanze negli ultimi anni. I tempi sono diventati maturi la scorsa estate: Alvaro voleva tornare a giocare in Italia e il Diavolo aveva bisogno di un giocatore che ereditasse il ruolo in rosa di Giroud. E chi meglio dello spagnolo poteva riuscirci? Se a questo aggiungiamo anche il costo dell’operazione (13 milioni di euro della clausola rescissoria, ndr)