Infortunio Morata, le parole dell'attaccante dopo Milan-Lecce

AFP via Getty Images

Prima della partita con il Lecce Paulo Fonseca era stato chiaro in conferenza stampa:. Il giocatore voleva scendere in campo, se la sentiva. Ed è stato accontentato. Ed effettivamente ha avuto ragione, perché a pochi minuti dalla fine del primo tempo ha sbloccato la partita con un colpo di testa su assist di Theo Hernandez. Il Milan ha vinto 3-0, ma al 55' l'attaccante spagnolo è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio.- L'ex Juventus e Atletico Madrid è stato sostituito per un problema fisico, al suo posto è entrato Loftus-Cheek che si è piazzato sulla trequarti dietro Abraham.: al momento del cambio il giocatore ha tranquillizzato allenatore e staff dicendo di stare bene, la volontà di Alvaro è quella di tornare in campo martedì per la seconda partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

- Nel post partita di Milan-Lecce Morata ha spiegato le sue condizioni in vista della gara di Champions: ". Non ho fatto la tournée, non ho fatto tanti allenamenti ed è normale. Adesso sto iniziando a trovarmi bene, è solo precauzione".- Da qui a martedì Morata sarà osservato da staff medico e allenatore, insieme al giocatore valuteranno se portarlo in Germania e se potrà scendere in campo dal primo minuto.: Alvaro ci sarà solo se avrà smaltito del tutto il problema che l'ha costretto a uscire contro il Lecce, non vuole correre il rischio di perderlo a lungo, soprattutto ora che siamo a inizio stagione.