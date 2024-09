Milan, nessun ribaltone prima del derby: Fonseca appeso a un filo, battere l'Inter può non bastare

Ancora in sella, per ora e forse per poco. Del doman ormai non v'è più certezza:almeno. Il futuro, anche quello a breve termine, è però sempre più incerto e nebuloso: uno scenario incredibile, se si pensa adisputato dai rossoneri negli Stati Uniti, caratterizzato dalle roboanti ma illusorie vittorie contro Manchester City, Real Madrid e ai rigori contro il Barcellona. Eppureper il portoghese,: più che i risultati, comunque scadenti, a costare caro all'ex allenatore del Lille rischiano di essere

Doppio pareggio contro Torino e Lazio, i ko contro Parma e Liverpool, appenacontro il Venezia.eppure non devono, non possono e non saranno questi numeri a far: sono, evidenti limiti palesati tutti assieme nella sfida di Champions con gli inglesi, i principali capi d'accusa mossi nei confronti di Fonseca, che, vedi il mantenimento ossessivo del 4-2-3-1 e di un pressing offensivo esagerato, fino forse ad andarsi a schiantare. Oltre alla sensazione destata di: la battuta sui pasteis de nada, che ha fatto seguito alla sconfitta contro i Reds, ne è un evidente esempio, come allo stesso modo lo èil quale ha ribadito in prima persona quanto siatra la caotica ed esigente Milano e la Francia o l'Ucraina.

- D'altronde, proprione aveva evidenziatoIn campo, da quando è iniziata la stagione ufficiale,, anzquando c'era da sostenerne la posizione, vedere alla voce coooling break Theo-Leao. La strada sembra ormai segnata, ma l'ex Roma avrà comunque uanche se la sensazione è che possa risultarenonostante il Milan ne abbia persi sei di fila, con i tifosi disamorati e quasi rassegnati. Perché al netto di quanto avvenuto negli ultimi anni, a questi ultimi interessa molto di piùnel corso di una stagione che sembra già finitapiù che il risultato di domenica.

- Durante la mattinata, tra le tante opzioni valutate dalla dirigenza del Milan, c’era infatti anche quella dianche se poi Zlatan Ibrahimovic ha scelto didopo un fitto colloquio tra i due a Milanello: quasi certamente dunqueprima del match contro la squadra di Inzaghi. La panchina del portoghese è legata al risultato della stracittadina, maperché

il frutto di un destino, che appare già segnato, maturerà nell'arco di 72 ore. E dopo cosa succederà, qualora fosse esonero? In una situazione del genere,la stagione è appena iniziata e si può salvare, ma servirà una risposta autoritaria dalla società, con un nome forte.