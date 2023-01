Zlatan Ibrahimovic è tornato a calcare i campi di Milanello da qualche settimana, ma il recupero del suo infortunio al ginocchio ancora non concede al Milan una tabella di marcia definitiva. Come riportato dal Corriere della Sera, non c'è quindi una data da cerchiare in rosso sul calendario anche se l'obiettivo dello svedese, mai nascosto, è quello di essere a disposizione di Pioli per la sfida di Champions contro il Tottenham.