Milan, non solo Jimenez e Liberali: Fonseca studia Stalmach, il piccolo Tonali che sta diventando grande

Getty Images for DFB

Liberali e Jimenez non sono gli unici due talenti in rampa di lancio al. Per la sfida di questa sera contro il Genoa sono stati. Una vera e propria colonia di ragazzotti pronti a scrivere la propria storia in rossonero. Il progettopunta proprio a questo: formare i giovani, fornirgli spazio e pazienza in modo da poterli vedere in Prima squadra con una certa consapevolezza.Due anni fa l’area scouting del Milan segnalava un talento scuola Gornik Zabrze già protagonista nella serie A polacca nonostante fosse ancora minorenne.. C’è chi matura subito e chi ha bisogno di più tempo. Come Dariusz, appunto, che dopo un ottimo avvio con la Primavera rossonera, specialmente in Youth League, si è un po’ perso. Tanto da non far parte, inizialmente, della rosa del Milan Futuro. Stalmach resta così in Primavera ma con uno spirito diverso. Inizia a determinare, ad assumersi delle responsabilità, a fare la differenza insieme

La crescita di Stalmach è stata subito premiata da Bonera che decide di riportarlo, un mesetto fa, in serie C con il Milan Futuro. Dariusz ripaga la fiducia fin da subito trovando anche ilE ora anche Fonseca lo studia per la Prima squadra perché ha tutte le carte in regola per giocare nel Milan.sapendo abbinare sia una più che discreta abilità in interdizione, frutto più che altro di un innato senso del posizionamento, sia un'ottima capacità di corsa con tempi di inserimento alle spalle delle punte.. Un passo alla volta perché ogni ragazzo ha i suoi tempi e il club rossonero ha sempre mostrato una certa capacità nel saperli rispettare.