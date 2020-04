Un inserimento deciso, a sorpresa. Il Milan si inserisce nella corsa a, gioiello del Brescia già seguito da Inter e Juve. Mercoledì scorso vi abbiamo anticipato la mossa del club rossonero , che nel giovane centrocampista del Brescia vede caratteristiche perfette per il prototipo di giocatore cercato da Elliott. Calciatore giovane, di grandissimo talento, dal futuro roseo e con un ingaggio che rispetta le linee di Gazidis.Un desiderio, quello di portare Tonali a Milano, che si sposa con il cuore del calciatore. In una recente intervista, Sandro ha confermato i suoi colori: "Sì, tifo Milan. E Gennaro Gattuso era il mio idolo". I rossoneri, allora, iniziano a studiare il colpo.Attenzione, allora, a possibili giocatori che potrebbero entrare nell'operazione. Tra questi vi è, che ha già dimostrato di meritare un palcoscenico importante come la Serie A. Già a gennaio, inoltre, le Rondinelle si erano fatte avanti per il difensore, poi 'bloccato' dal volere di Pioli. Stesso discorso per altri due giovani interessanti:si sta confermando - nell'esperienza a Livorno - un portiere di talento, mentreha fatto passi da gigante nel campionato disputato con il Pordenone in Serie B. Giovani talenti utilizzabili come jolly: il Milan ha individuato il giovane su cui puntare. Ma la concorrenza è agguerrita.