Milan, obiettivo Varela per l’estate: era al Porto con Conceiçao

Il Milan lavora per sfoltire la rosa di questa stagione, ma con un occhio sempre proiettato all’estat. L’indiscrezione è riportata da Sky Sport, secondo il quale Varela sarebbe un vero e proprio obiettivo per l’estate e un profilo che piace anche all’allenatore del Milan.- Mediano cresciuto nel Boca Juniors, piede destro, nell’estate 2023 il Porto lo porta in Europa per circa 8 milioni di euro lui trova Conceiçao come allenatore:contro lo Sporting Lisbona. Nella prima parte di questa stagione ha giocato 16 partite in campionato e 5 in Europa League.

- Varela ha il contratto in scadenza a giugno 2028 e una valutazione di circa 30 milioni di euro, trattare con il Porto non è mai facile - il Milan ci aveva provato per Taremi prima che arrivasse all'Inter - ma in estate i rossoneri potrebbero fare un tentativo per il centrocampista che, riporta Sky,ma solo in via informale, il Milan sa che per il giocatore c'è grande concorrenza e si guarda intorno. Varela è entrato nel mirino.