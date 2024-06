Getty Images

Milan, occhi su Wieffer: prezzo fissato

18 minuti fa



L'ultimo profilo messo nel mirino dal Milan per rinforzare il suo centrocampo è quello di Mats Wieffer che, come riporta Il Corriere dello Sport, è stato visionato in più occasioni dagli scout rossoneri. Il 24enne centrocampista olandese del Feyenoord può essere quel nome da piazzare al centro della mediana e fungere da equilibratore al centrocampo del nuovo tecnico Paulo Fonseca.



Wieffer viene valutato circa 30 milioni dal suo club e ha ancora un contratto a lunga scadenza (fino al 2027). Il club olandese non ha intenzione di fare sconti sul cartellino del giocatore. Nei prossimi giorni previsti contatti con l'entourage del centrocampista per comprendere le possibilità di intavolare una trattativa.