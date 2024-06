Milan, contatti per Wieffer: valutazione e l’intreccio con Simic, cosa sta succedendo

Getty/Calciomercato

Mats Wieffer è il nome nuovo per il Milan sul mercato. Il tuttofare del Feyenoord è pronto a rinsaldare la grande tradizione dei giocatori olandesi in rossonero. Per lui sono 9 le presenze e un gol segnato con la rappresentativa del suo Paese. L’area scouting lo ha seguito a lungo durante questa stagione promuovendolo a pieni voti, piace perché è abile sia fare filtro davanti alla difesa che nel creare gioco e occasioni da gol.





Il Milan ha già avviato i primi contatti con gli agenti di Wieffer per capire la fattibilità dell’operazione.Se ne riparlerà più avanti appena il club rossonero avrà sistemato la casella riguardante il nuovo numero 9 da regalare a Fonseca.

Jan-Carlo Simic è di fronte a un bivio: rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 con il Milan o iniziare a valutare un futuro diverso.. E chissà che l’azione del Milan per Wieffer possa portare a uno scambio più conguaglio in favore degli olandesi.