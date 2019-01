In collegamento per Sky Sport da Gedda, Peppe Di Stefano ha rivelato un retroscena sul mercato del Milan: "Bisognerà fare attenzione alle prossime ore per il Milan. Oggi partiranno per Gedda tutti i dirigenti, da Maldini a Gazidis ma non ci sarà Leonardo. Il brasiliano arriverà più avanti e chissà che non possano esserci accelerate, in particolare per Higuain con il Chelsea ma anche per Piatek".