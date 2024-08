Getty Images

Marco Nasti alla Cremonese, operazione vicina alla chiusura. La regia è di Beppe Riso, agente dell’attaccante che compirà 21 anni il prossimo 17 settembre. Dopo aver valutato offerte da mezza serie B la scelta è ricaduta sul club giallorosso che ha già un accordo con il ragazzo per un contratto quadriennale.



LA FORMULA - Nasti può lasciare il Milan con la medesima formula di due ex canterani rossoneri come Maldini e Brescianini: titolo gratuito ma con il club rossonero che si riserva il 50% sulla futura rivendita. Nelle prossime ore Beppe Riso porterà questa offerta della Cremonese a Furlani che avrà la parola finale sull’operazione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui