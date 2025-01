Milan, Okafor al Lipsia dipende anche da Conceiçao. I due club trattano sulla formula

Sergio Conceição ha impiegato due giorni per entrare in sintonia con il mondo Milan e appena sette per alzare il suo primo trofeo, la Supercoppa Italiana. Un impatto importante che non distrae il tecnico portoghese da quelli che sono i prossimi impegni. Vuole sapere tutto di Milanello e di chi ci lavora, conoscere i giocatori e i loro problemi e virtù. Il Milan, secondo l’ex Porto, deve lavorare di più e meglio su tutti i fronti.



CONFRONTO CON OKAFOR - Tra i giocatori che hanno avuto più difficoltà nella prima parte di stagione c’è sicuramente Noah Okafor. Difficoltà soprattutto fisiche dopo l’avvio con gol alla prima giornata di campionato contro il Torino (l’unico di questa annata al momento). Sergio Conceição vuole parlare con l’esterno offensivo svizzero, che non è partito con i compagni per l’Arabia Saudita perché vittima di un problema muscolare che dovrebbe tenerlo ai box ancora per 7-10 giorni. Un confronto che servirà anche per valutare insieme cosa è meglio fare per il futuro.