Sodinha: "La festa da Ronaldinho, quel giocatore del Milan che baciava due donne e Conte che mi mise fuori rosa..."

Lasciato il calcio,a 36 anni ripercorre la sua carriera fatta di alti e bassi, di un grande talento ma anche di tanti intoppi che gli hanno precluso traguardi maggiori a quelli raggiunti dall’ex, tra le altre. Il fantasista brasiliano è stato ospite del podcast Centrocampo e ha raccontato diversi aneddoti interessanti.– Allenato da tanti protagonisti attuali del calcio italiano, ail suo allenatore era queladesso in sella al. “Mi diede l’ok per andare. In un altro passaggio rivela:Nei suoi racconti trova spazio anche la sua partecipazione a una, quando l’ex Barcellona era un calciatore del. "Mi vengono a prendere alcuni miei amici ed entriamo in macchina. Credevo stessimo andando a Milano. Invece no, a un certo punto vedo la macchina che va in un'altra direzione, a. Mi dicevano: stai tranquillo, è una bella cosa… non ti preoccupare". Il gruppo arriva quindi in una. Io non sapevo che quella fosse casa di Ronaldinho, stentavo a credere ai miei occhi.A un certo punto vedo lui, Ronaldinho, uscire dal bagno, gli salto addosso e lo abbraccio. Mi dice: fa come a casa tua. Lì c'è il bar, lì la piscina… vai, divertiti".

– Sodinha diventa quindi protagonista del party dove festeggia, balla, beve e suona. "Ricordo che a un certo momento mi sono alzato e sono entrato in una stanza buia. Non si sentivano rumori, niente. Ho appoggiato a mano alla parete per cercare l'interruttore e quando s'è accesa la luce mi accorgo che ero finito in una sala enorme piena di vini.Quale fu la mia reazione? Dissi: sorry… sorry… e me ne andai. Spensi la luce e non ci credevo che era proprio lui.Uno di questi era biondo e bellissimo e molto ambito dalle ragazze presenti. Sono andato via con un sorriso grande così… era andato tutto benissimo. Erano le 6.30, forse anche le 7 del mattino. Ho baciato i piedi di Dinho e l'ho ringraziato".