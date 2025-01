Milan, Okafor apre la via a Rashford: il Manchester United detta le condizioni

. E’ così che si sta muovendo il Milan in questa prima parte di sessione invernale di mercato con l’obiettivo di provare a compiere un grande colpo da regalare a Sergio Conceicao: trattasi di, esterno inglese in uscita dal Manchester United. Ma per compiere il passo finale verso il numero 10 dei Red Devils, in via Aldo Rossi c’era la necessità di sciogliere tutti i dubbi riguardanti il futuro dello svizzero Noah Okafor, sempre più diretto verso la cessione.

: dopo aver declinato la prima proposta in prestito con diritto di riscatto a 12, il club tedesco ha alzato l’offerta, con la distanza tra i club che si è annullata nulla e con il giocatore atteso in Germania. Lo stesso Okafor, dopo aver parlato con il Milan e i suoi agenti, si è convinto della possibilità di andare a giocare con più continuità al'estero. Dal punto di vista economico non ci sono problemi,

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport,Servirà, dunque, per anticipare la concorrenza di Borussia Dortmund, Monaco, Barcellona, Juventus e altri vari club di Premier League come il West Ham in primis, servirà solamente pagare l'ingaggio senza aver bisogno di fissare un ingaggio per il riscatto al termine della stagione. Il tecnico dei meneghini Conceiçao, così come il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic che si è mosso in prima persona per illustrare il progetto Milan al fratello-agente di Rashford, ha già dato il suo assenso all'operazione.

, così da rivedere ogni possibile condizione di cessione direttamente a giugno. Tuttavia, nessuna opzione è da escludere, con il Milan che vuole accelerare la trattativa per sorpassare la spietata concorrenza. Infatti, l’agente di Rashford non ha parlato solo con i rossoneri, ma è stato avvistato anche a Barcellona, con, come riporta Sport.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui