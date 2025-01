Milan, Okafor è partito per Lipsia: "Lascio un posto che sarà sempre nel mio cuore"

Noah Okafor è partito per Lipsia. L'attaccante classe 2000, di proprietà del Milan, ha preso stamattina un volo in direzione Germania per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, dopo una prima metà di stagione in rossonero decisamente al di sotto delle aspettative con un solo gol realizzato in campionato, alla prima giornata contro il Torino. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il nazionale svizzero si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di mettersi a disposizione della squadra di Marco Rose, che occupa il quarto posto in Bundesliga dopo la vittoria nel week-end contro il Werder Brema.

All'arrivo all'aeroporto, prima di imbarcarsi sul volo, Noah Okafor ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore”. L'ex giocatore di Basilea e Salisburgo lascia il Milan con un bilancio di 52 partite, 5 gol e 7 assist. Prelevato per circa 15 milioni di euro nell'estate 2023, il suo contratto col club rossonero resta valido fino a giugno 2028.



Si è dunque risolta una trattativa che nelle scorse ore aveva necessitato di un supplemento di qualche giorno per rifinire gli ultimissimi dettagli legati alla formula dell'operazione e alle cifre dell'eventuale riscatto stabilito dalle due società. Nella sua carriera, Okafor ha indossato 110 volte la maglia del Salisburgo, con un bottino di 34 gol, e 54 quella del Basilea, con cui ha segnato 7 reti.

