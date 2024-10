Milan, Okafor: “Io vice-Leao? Non solo, posso fare 4 ruoli”

Getty Images

Il suo ingresso ha letteralmente fatto svoltare la partita in favore del Milan. Noah Okafor parla così a Sky al termine della partita vinta dal Diavolo contro il Bruges:"La vittoria è stata assolutamente importante, dovevamo conquistare i tre punti e sono molto contento di essere entrato e aver aiutato la squadra con un assist. Ora sappiamo che per le prossime partite dobbiamo migliorare, prendendo una partita per volta e lavorando ogni giorno"."Non è sempre facile arrivare subito all'intensità della partita, ma la chiave è essere in forma, allenarsi duramente e farsi trovare pronto quando l'occasione arriva".

"Posso giocare esterno alto a sinistra, a destra, ma anche centravanti o nelle due punte. Non guardo dove giocare, siamo una squadra e io devo farmi trovare pronto in ogni partita e se l'allenatore ha bisogno di me sono qui".