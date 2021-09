Rinnovare il prima possibile il contratto di Franck Kessie. È questa il fronte di battaglia ancora aperto per il mercato del Milan che sul centrocampista ivoriano vuole ancora puntare a lungo, ma per cui c'è tanta distanza con l'agente per il rinnovo. E con soli 4 mesi a disposizione prima che l'ivoriano possa firmare a gratis con un altro club in vista della prossima stagione e con il Tottenham pronto a fare un'offerta da 8 milioni annui al giocatore, l'affare è tutt'altro che semplice da gestire.