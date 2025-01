Milan-Parma, le pagelle di CM: Pavlovic straordinario, Chukwueze cambia la partita. Male Theo Hernandez

AFP via Getty Images

Milan-Parma 3-2



MILAN



Maignan 6,5: nonostante i due gol subiti, il portiere francese risulta tra i migliori in campo con un paio di interventi effusivi.



Calabria 6: combatte su ogni pallone con grande carattere. Al cross sbaglia tanto ma almeno ci prova. (dal 32’ st Jovic sv)



Gabbia 5,5: errore netto in occasione del secondo vantaggio del Parma.



Pavlović 7,5: prestazione straordinaria del difensore serbo, nettamente il migliore in campo. Un paio di recuperi miracolosi a campo aperto, un gol annullato per centimetri, l’assist per il gol di Chukwueze. Che partita!

qui il problema inizia a diventare molto serio. Il terzino francese è incapace di reagire, vaga per il campo senza una meta. E dalla sua parte il Milan prende sempre gol. (dal 1’ stspinge tanto e va al cross con grande continuità)mezzo voto in più per lo splendido assist con il quale mette Reijnders solo davanti al portiere.il suo é un grido disperato: ha bisogno di riposare. E ora lo farà nel derby perché squalificato. (dal 11’ stcambia la partita. Si prende delle responsabilità, sbaglia qualche tocco, ma poi trova il gol decisivo)

nobilita una prestazione sufficiente con il gol del 2-2.rigore realizzato a parte, sbaglia tanto.(dal 11’ stha il merito di attaccare spesso la profondità)(dal 1’ stqualche errore di lettura ma lotta tanto per aiutare la squadra): bravo nel leggere la partita, le sue scelte forti vengono ripagate. Mezzo voto in meno per la scelta di far giocare Fofana diffidato.

regala il rigore al Milan e non mai dai la sensazione di essere sicuro nelle uscite.segna il gol dell’illusione, ultimo a mollare.perde le misure nel finalenaufraga nel finale come tutto il reparto difensivo.suo l’assist per il gol di Cancellieri, buona prestazione per l’ex Frosinone.fa poco in fase di costruzione(dal 25’ st: doveva dare qualcosa in più in fase di ripartenza, ci riesci a sprazzi)

qualche spunto interessante ma si spegne presto. (dal 25’ stbuon ingresso)realizza un grande gol bissando quella dell’andata. (dal 38’ stcombina poco. (dal 32’ st(dal 25’ stall.6: il gioco non basta, finale da cancellare per il tecnico emiliano.