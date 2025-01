Getty Images

Parma, infortuni per Man ed Hernani: fuori ripresa col Milan, le condizioni

2 ore fa



Doppia brutta notizia per un buon Parma nella gara di San Siro contro il Milan: nel corso del secondo tempo, il tecnico Fabio Pecchia ha perso per problemi fisici a distanza di pochi secondi il centrocampista brasiliano Hernani e l'esterno offensivo rumeno Dennis Man.



Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei due. Hernani ha sentito fastidio alla coscia destra, mentre Man si è fermato a terra dopo uno scatto. Al loro posto sono entrati in campo Haj Mohamed e Almqvist. Oltre a loro, sempre al 70' è entrato anche Camara per Djuric.