Milan, Pavlovic continua a stupire: con la Serbia annulla Yamal, che affare a 20 milioni!

Il miglior colpo dell'estate rossonera. Strahinja Pavlovic continua a stupire, anche con la maglia della nazionale serba: il difensore classe 2001, arrivato al Milan dal Salisburgo nel corso dell'estate per 18 milioni di euro più 2 di bonus, si è preso la palma di miglior uomo in campo, come avvenuto nelle prime due partite disputate con la squadra di Paulo Fonseca, contro Parma e Lazio, match nel quale ha anche realizzato la prima rete con la nuova divisa.L'avversario, poi, era di quelli proibitivi, forse il peggiore da incontrare in questo momento storico: di fronte infatti a Belgrado c'era la Spagna pluricampione di Ivan de la Fuente, fresca vincitrice di Euro 2024 e Nations League. Non solo: sulla fascia di Pavlovic si è palesato niente meno che Lamine Yamal, probabilmente il miglior attaccante dell'Europeo, capace di far totalmente ammattire tutti gli avversari incontrati dinnanzi a sé, tra cui il nostro Giovanni Di Lorenzo.

Il nuovo arrivato a Milanello, rinforzo per il reparto difensivo, è già diventato l'idolo dei tifosi: un muro assetato di palloni, spesso leader in campo nonostante sia appena arrivato. Il rendimento lacunoso della difesa rossonera lo sta limitando, ma il 23enne ha già dimostrato appieno le proprie qualità: l'annullamento del talento del Barcellona ha contribuito a far conquistare alla Serbia un punto prezioso contro la Roja.L'analisi dei dati di Pavlovic nella sfida di ieri sera è una conferma: ben sette i salvataggi, con tre contrasti vinti e un intercetto. Solo uno il dribbling subito in tutta la gara, di fronte a una nazionale di funamboli, con una precisione di passaggi del 78% e nove contrasti a terra, di cui cinque vinti. Insomma, l'ex Salisburgo sta dimostrando che, con i prezzi abituali per i difensori di grande affidabilità, il Milan pagandolo appena 20 milioni ha realizzato un grande affare, di campo e di mercato, come ribadito anche ieri da Igli Tare, uno dei suoi più grandi estimatori che nel periodo alla Lazio era quasi riuscito ad acquistarlo. Al momento, per qualità-prezzo, è senza dubbio uno dei migliori colpi dell'intera Serie A.