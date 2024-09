Milan su Chukwuemeka: il retroscena di mercato e cosa cambia per gennaio

Getty Images

Un vecchio pallino, che potrebbe tornare di moda per gennaio.che l'ha trattato anche la scorsa estate, dopo aver fatto un primo tentativo due anni fa. Secondo quanto riporta Relevo Moncada ha pensato a lui già a giugno, senza però affondare il colpo, ed è tornato alla carica negli ultimi giorni di mercato. Il centrocampista classe 2003, arrivato a Stamford Bridge nel 2022 dall'Aston Villa,per il quale Furlani non ha trovato l'accordo economico con la mamma-agente Veronique.

Chukwuemeka è rimasto al Chelsea, ma per lui non c'è futuro in prima squadra, nonostante un contratto in scadenza nel 2028. "Carney è un ottimo giocatore, ma a causa di alcuni infortuni in passato… - ha detto Enzo Maresca, allenatore dei Blues, una decina di giorni fa - penso che sia importante che giochi 30 o 35 partite di fila. Giocherà per noi? Non ne sono sicuro…".in un possibile affare allargato a Jadon Sancho, ma alla fine è rimasto.

Per Chukwuemeka resta in piedi l'opzione Turchia, la cui campagna trasferimenti chiude il 13 settembre,Per poi valutare le offerte con il nuovo anno. In Italia l'ex Villans piace anche al Napoli, ma con l'addio di Bennacer il Milan potrebbe tornare alla carica. Chukwuemeka, costato 20 milioni di sterline due estati fa, ha una clausola di 40 milioni di sterline, ma può partire per cifre decisamente più basse.