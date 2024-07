Getty Images

Primo test di livello per il nuovodi Paulo Fonseca. I rossoneri volano ae all'Allianz Stadion affrontano ilin amichevole, con il calcio d'inizio fissato alle ore 17.30.Una partita per sperimentare e alzare il livello dell'intensità in vista della tournée negli Stati Uniti, durante la quale il Diavolo se la vedrà contro Real Madrid, Barcellona e Manchester City.L'occasione per provare le prime tattiche, tenendo comunque dell'assenza dei giocatori che devono rientrare dalle vacanze post-Europei e Copa América.Seguicon il live testuale di Calciomercato.com.

: Hedl; Bolla, Raux-Yao, Cvetkovic, Auer; Schaub, Grgic, Seidl; Jansson, Beljo, Sangaré.. Klauss.: Sportiello; Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Adli, Pobega; Chukwueze, Liberali, Traoré; Colombo.. Fonseca.