Milan, Pavlovic può già partire: trattativa aperta col Fenerbahce

Il centrale serbo classe 2001, che ha trovato pochissimo spazio nella prima metà di stagione e che nelle ultime partite non aveva beneficiato dell’arrivo in panchina di Sergio Conceiçao al posto di Paulo Fonseca,E, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, tra i due club è in corso una trattativa.il calciatore di piede mancino aveva esordito in maglia rossonera nel match di campionato contro il Parma dello scorso 24 agosto e nel turno successivo aveva pure trovato il primo gol in Serie A nel 2-2 contro la Lazio. Schierato da titolare per l’ultima volta a Cagliari il 9 novembre,Dopo l’occasione dal primo minuto contro lo Slovan Bratislava e i 15’ con l’Empoli di fine novembre,contro Juventus ed Inter.a bilancio. Secondo quanto risulta a calciomercato.com,Alla luce del fatto che Malick Thiaw, infortunatosi a Como, ne avrà per qualche settimana e l’eventuale cessione di un altro centrale (c’è pure Tomori nel mirino della Juventus) creerebbe qualche problema a Sergio Conceiçao. Per fare un esempio, in occasione del prossimo appuntamento di Champions di mercoledì 22 gennaio contro il Girona, tra indisponibilità e squalifiche Gabbia e Pavlovic saranno gli unici giocatori a disposizione.