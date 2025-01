Milan, spunta Gio Reyna: Furlani in Germania e il fattore Mendes-USA

Un giocatore offensivo, che può occupare tutti i ruoli dell'attaccoa caccia di rinforzi da regalare a Sergio Conceicao. Il viaggio di ieri a Dusseldorf, in Germania, di Furlani e Moncada, può essere volto anche alla visione di un possibile innesto in zona offensiva. Reyna sta vivendo una stagione complicata (2 gol in 10 partite, per un totale di 258') pesantemente condizionata da un infortunio all'inguine che gli ha fatto saltare due mesi - occhio allo storico relativo ai problemi fisici, che potrebbe frenare gli entusiasmi -, ma da fine di novembre è tornato a essere una risorsa per Nuri Sahin.

Cresciuto nella NYCFC Academy, Reyna dal 2019 ha sempre giocato a Dortmund, fatta eccezione per una parentesi di sei mesi da gennaio a giugno 2024 al Nottingham Forest. Figlio di Claudio Reyna, ex centrocampista di Rangers, Sunderland e Manchester City, è nato in Inghilterra, maIl Milan ha un canale aperto con l'agente, Jorge Mendes, lo stesso dell'allenatore Sergio Conceicao, con il quale i rapporti sono ottimi. In più, una stella USA contribuisce, come Pulisic, a rafforzare la presenza del brand dall'altra parte dell'oceano Atlantico.. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro.