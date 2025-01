Getty Images

Milan, Pellegrino rescinde con l'Independiente: è vicino all'Huracan

Daniele Longo

12 minuti fa



Marco Pellegrino e l'Independiente, storia ai titoli di coda. Il difensore di proprietà del Milan non rientra nei piani del club di Buenos Aires che sta preparando le carte per rescindere il prestito che scadeva nel 2025. Una scelta dettata anche da alcuni comportamenti extra-campo che non sono piaciuti alla dirigenza. Marco Pellegrino lascia l'Independiente e rimane lo stesso in Argentina: è vicino all'Huracan, sempre a titolo temporaneo.