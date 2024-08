Milan, per Fofana è una guerra di nervi: Moncada parla anche con Kone, ecco quanto costa

Getty Images

Per ilpescare nel campionato francese sta diventando sempre più una tradizione.aveva dato una chiave di lettura in una recente intervista a l’Equipe: “In Francia i giovani non hanno paura, in Italia sì. Se un ragazzo francese sbaglia, non ha importanza, se un italiano commette un errore si dirà che non è pronto e finirà per un bel po’ in panchina”. Questione di abitudine nel gestire determinate pressioni oltre che al talento., ha compiuto 23 anni il 17 maggio scorso. Giovane, francese e con una buona personalità secondo un identikit che tanto piace al club rossonero.

Più Bennacer che Kessie, più regista che mediano di rottura. Koné è nei radar rossoneri da diversi anni, già prima del trasferimento al Borussia Mönchengladbach era stato vicino a firmare per il Milan. In Bundesliga ha fatto vedere buone cose ma sta andando decisamente meglio con la spedizione olimpica della Francia giunta alla finalissima contro la Spagna. Ama creare gioco ma se c’è da mettere la gamba non si tira inserito.e la conferma ufficiale è arrivata anche dal direttore sportivo del Glabdach.. Il Milan ci pensa ma solo come alternativa a Fofana.

Il Milan tratta, a volte lungamente, per cercare di arrivare agli obiettivi alle proprie condizioni. A volte questa strategia paga, altre no., priorità assoluta. Il Monaco è infastidito e sta provando ad aprire trattative con più club: l’ultimo sarebbe il Manchester United anche se non ci sono ancora offerte concrete sul tavolo.