Milan, perché ci avevi nascosto questo Jimenez?

Getty Images

Il Milan pareggia contro il Genoa in occasione della serata per i suoi 125 anni storia. Un risultato negativo che ha portato alla forte contestazione dei tifosi sia dentro che fuori San Siro. Nel mirino sono finiti soprattutto la dirigenza e la proprietà, oltre la grande maggioranza dei giocatori. Non tutti, perché i giovanissimi Mattia Liberali e Francesco Camarda sono stati sostenuti con dei cori personalizzati e lo stesso Jimenez ha ricevuto tanti applausi. Alejandro ha esordito in questa stagione nel momento più delicato e con un compito difficile, quello di non far rimpiangere Theo Hernandez relegato in panchina. Lo ha fatto con una personalità fuori dal comune e già apprezzata a più riprese con il Milan Futuro.

IL MIGLIORE - Crossa, tira, dribbla e non sbaglia praticamente nulla. Jimenez è stato trai i migliori, se non il migliore, in campo tra le fila rossonere. L'interpretazione del ruolo rasenta la perfezione: connessione ottima con Leao, cerca con il fondo con la potenza del suo motore e sa quando deve entrare dentro il campo proprio come il miglior Theo Hernandez. Al minuto 23 porta al tiro Chukwueze facendo vedere una summa delle sue qualità, ha fatto ammonire Vogliacco e Zanoli. Ieri sera ha giocato al posto del campione francese ma in realtà potrebbe giocarci anche insieme sulla corsia opposta, quella di destra. Perché tra i principali punti di forza di Alex c'è anche una certa duttilità tattica che gli permette di fare bene in più ruoli. Crossa, tira, dribbla e non sbaglia praticamente nulla., se non il migliore, in campo tra le fila rossonere. L'interpretazione del ruolo rasenta la perfezione:. Al minuto 23 porta al tiro Chukwueze facendo vedere una summa delle sue qualità,. Ieri sera ha giocato al posto del campione francese ma in realtà potrebbe giocarci anche insieme sulla corsia opposta, quella di destra. Perché tra i principali punti di forza di Alex c'è anche una certa duttilità tattica che gli permette di fare bene in più ruoli.