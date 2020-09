. La cessione di Paquetà al Lione ha dato slancio al mercato del, che in giornata ha provato a dare un nuovo assalto al difensore, un tentativo tuttavia rivelatosi vano: . Sfumato quindi il nome in cima alla lista, Maldini, Massara e Moncada, sono ora al lavoro sulle alternative: perché- La pista che ha preso quota nelle ultime ore è quella che porta a come abbiamo raccontato in giornata il Bologna fa una valutazione importante,, ma il profilo del giapponese classe '98 piace per duttilità (può giocare si al centro che come terzino destro). Tomiyasu piace e il Milan è al lavoro su questo fronte, ma non è l'unica opzione tenuta in considerazione dai rossoneri: ancora vive le piste che portano a, nonostante il tecnico del Celtic Lennon stia facendo muro e non voglia privarsi del norvegese, edello, senza escludere che emerga un nome a sorpresa nelle ultime ore di mercato. Niente da fare per Fofana, ma il Milan non è impreparato: via al piano B per la difesa.