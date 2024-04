Milan, Pioli stizzito: 'Cosa volete che mi aspetti? Di vincere. Leao capitano per presenze, non serve responsabilizzarlo'

Ilprova a rialzarsi e a prendersi uno scontro diretto cruciale per il secondo posto, quello in casa dellanella 34esima giornata di Serie A. Momento delicato per i rossoneri, che nelle ultime quattro partite tra campionato ed Europa League hanno conquistato un solo punto con il Sassuolo perdendo il doppio confronto con la Roma e il derby che ha consegnato all'Inter il 20esimo scudetto.Momento particolare anche per, sempre più lontano dalla panchina del Diavolo nella giornata in cui avanza la candidatura dicome suo successore.

- Prima del calcio d'inizio, Pioli è intervenuto a DAZN e ha risposto stizzito alla prima domanda: "Cosa mi aspetto? Che volete che mi aspetti? Che giochiamo al meglio possibile e che vinciamo la partita perché ne abbiamo la qualità e le capacità".- "No assolutamente. Quello che viene da fuori non possiamo controllarlo, ma possiamo controllare le nostre prestazioni e le nostre emozioni. Siamo solo concentrati sulla partita".- "E' capitano per le presenze che ha, abbiamo sempre avuto questo criterio. Non c'è bisogno di responsabilizzarlo, sa l'importanza della partita e sa quanto è importante questa maglia. Tutti cercheremo di dare il massimo".