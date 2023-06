Dopo la conquista matematica della qualificazione alla prossima Champions League, il Milan chiuderà la stagione 2022-2023 ospitando, in un San Siro ancora una volta gremito, l'Hellas Verona in lotta per la salvezza, per la sfida valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A.ha presentato così il match in conferenza stampa."Credo che innanzitutto bisogna fare i complimenti ai dirigenti, il rinnovo di Rafa era una cosa molto sentita all'interno del gruppo. Sono stato sempre molto fiducioso, conoscevo la volontà del club e del ragazzo. Oggi scherzando con Rafa gli ho detto che è stato nel mio ufficio 178 volte quest'anno, il nostro è un bel rapporto, ma con tutta la squadra. Solo con una squadra forte poteva risollevare una stagione dopo un periodo di crisi come quello di gennaio"."Dobbiamo battere il Verona perché siamo il Milan e giochiamo in casa davanti a 70 mila tifosi, abbiamo il dovere di dare il massimo e perché saremmo la squadra che dopo il Napoli ha fatto più punti in casa. Eravamo partiti per rivincere qualcosa, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions, un campionato sufficiente: potevamo puntare al secondo posto, abbiamo lasciato per strada qualcosa, il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario quindi rivincerlo no. Dovremo essere bravi ad imparare da questa stagione complicata, impareremo e cresceremo"."Innanzitutto devo dire che Zlatan non sia riuscito ad essere a disposizione per domani, ci abbiamo provato e ci ha provato: non è in condizioni di scendere in campo. Io e Zlatan abbiamo parlato in questi giorni, sono cose che devono rimanere tra noi. Quello che sarà il futuro lo deciderà lui e lo deciderà il club"."Credo che la risposta la debba dare. È stato un percorso, ha sempre mostrato disponibilità e ha un potenziale incredibile: come tutti i ragazzi giovani ha avuto bisogno di sbagliare e fare esperienza. Non credo assolutamente che il suo percorso sia concluso, anzi"."Deciderà con tutta onestà, con grande responsabilità quello che sarà il suo futuro. Abbiamo parlato ma è giusto che certe cose rimangano tra di noi"."In assoluto un allenatore non deve parlare di mercato, a breve incontrerò i dirigenti. Abbiamo avuto un periodo molto impegnativo, sono qua tutti i giorni e quindi ci siamo già confrontati: nei prossimi giorni ci saranno incontri un po' più in profondità su questa situazione. Proveremo a costruire un Milan sempre più forte. Diaz è cresciuto tantissimo, un giocatore forte che è cresciuto insieme. Non conosco la situazione personale di Brahim. Tranne che con Zlatan con gli altri non ho parlato di futuro".“Cosa non vuoi vedere nel tuo Milan l'anno prossimo? "Credo che Paolo sia stato generoso dicendo che con la qualificazione in Champions avremmo meritato un 8, io a scuola che non ero un genio ero molto contento quando arrivavo a casa con un 7, perché secondo me si deve fare la media tra l'8 della Champions ed il 6 del campionato. Sicuramente una cosa positiva. Se vuoi essere competitivo per vincere devi essere più continuo e devi vincere le partite che sul campo puoi vincere: chiaro che qualche occasione noi l'abbiamo mancata"."Giocatori forti e soprattutto intelligenti. Non mi interessa un destro o mancino, alto o piccolo, mi interessa che sia intelligente. Non c'entra niente se hanno 18, 25 o 30 anni, ma devono poter giocare a certi livelli. Non siamo più il Milan contento di essere arrivato sesto ma vogliamo essere competitivi in Italia ed in Europa"."È un calciatore con caratteristiche importanti, ha avuto difficoltà ad inserirsi nel nostro sistema di gioco. Ha avuto qualche piccolo problema, quindi non sarà disponibile domani"."Ottima Champions, in campionato potevamo fare qualcosa di più"."In questo momento mi sento solo di ringraziarli, sono stati eccezionali. Quest'anno soprattutto nei momenti difficili ci hanno sempre sostenuto. Domani li saluteremo, possibilmente con una vittoria, con grande affetto e felicità perché abbiamo passato una stagione complicata ma positiva"."Siamo così tanti che diventa difficile. Quello che abbiamo fatto, lo stiamo facendo già, è che valuteremo fino in fondo cosa abbiamo proposta per apportare modifiche nella prossima stagione nelle situazioni che ci hanno visto in difficoltà quest'anno"."So che alle 4 c'è City-United, stasera c'è la finale di coppa di Germania, ma stasera guarderò Parma-Cagliari perché sono tifoso del Parma. Conosco molto bene le squadre inglesi e tedesche. Kamada non è un giocatore del Milan, non posso fare commenti. So che è un giocatore intelligente, lo conosco bene"."Chiaro che l'infortunio di Isma sarà lungo, non so quando lo potremo vedere e complica la situazione, nel senso che valuteremo dove e come intervenire su quel reparto. Non parlo di mercato, non faccio mercato, ci sono i dirigenti molto capaci: molta fiducia in loro"."Charles è venuto nel mio ufficio questa settimana per comunicarmi che andrà a fare l'Europeo U21 con il Belgio. Credo sia la scelta giusta per lui. Tutte le valutazioni che faremo per la squadra dell'anno prossimo le faremo credo nei prossimi giorni, rientrerà anche la situazione di Charles"."No, potevamo fare meglio...""Di una cosa non ho mai avuto dubbi: che i miei giocatori credessero in quello che stiamo facendo, anche quando le cose andavano male. Ho sempre avuto fiducia nella mia squadra. Solo i gruppi così uniti potevano superare un momento così difficile"."Se togliete il mese di gennaio sarebbero numeri molto positivi, ma non si può fare... Quel mese lì ha accentuato le difficoltà. Noi ora dobbiamo lottare per vincere e quindi, su entrambi i fronti, offensivo e difensivo, bisogna essere una squadra forte. Club che hanno investito molto più di noi non sono arrivate in semifinale. Probabilmente l'anno prossimo avremo un bagaglio di conoscenze che ci faranno fare meno errori... Chi fa questo lavoro sbaglia"."Non saremo noi a decidere se il Verona retrocede, ha fatto tutto un campionato... Non è che possono aspettare l'ultima giornata, domani vedremo se saremo più bravi di loro o meno"."Non ho fatto un solo errore, ne ho commessi di più sicuramente. Sono già forse troppo autocritico con me stesso... Andremo a vedere ciò che ci ha penalizzato. Il nostro punto di forza è continuare a credere nei propri giocatori. Non abbiamo mai smesso di credere in noi"."No, i concetti e i principi sono molto più importanti delle posizioni. Certe volte ci sono riuscite bene le cose, soprattutto contro le grandi squadre...""Sì, le cose fatte a metà non fanno bene: a volte siamo stati alti ma senza essere aggressivi forte. Le partite sono interpretabili in maniera diversa"."È la 60esima conferenza. Ho sempre trovato grande rispetto vostro nel mio lavoro, io ho cercato di fare lo stesso. Sono domande normali, nessun problema... Vi ringrazio tutti, è andata bene, ci vediamo domani".