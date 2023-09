Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona:



"Vogliamo sempre vincere, oggi forse la costruzione è stata un po' lenta e abbiamo faticato tra le linee. Leao? Bene, a me sembra che la negatività intorno ai miei giocatori, non a me, sia eccessiva. Il mio gruppo è responsabile, sa che l'errore di uno è l'errore di tutti e come stare vicino al membro in difficoltà quando serve. Rafa sta bene con tutti, come dice Florenzi l'importante è che sia felice".



KRUNIC - "Problema muscolare, ha sentito qualcosa al flessore. Difficile averlo nelle prossime partite, ma abbiamo altre risorse, c'è Adli che ho provato in quel ruolo e possiamo cambiare qualcosa davanti".



REIJNDERS PLAY - "Sì, lo può fare anche lui, ora ci sono tante partite e giocheranno tutti. Oggi ho cambiato per necessità, abbiamo saputo solo ieri delle assenze di Calabria e Theo, siamo stati nella partita con intelligenza e determinazione. Tijjani è stato un po' sfortunato nei rimpalli, a lui chiedevamo di inserirsi oggi".



MUSAH - "Può fare benissimo questo ruolo, ha una gamba incredibile. Lui e Kjaer mi permettono di giocare con la disposizione di oggi con le loro caratteristiche, vediamo se servirà ancora".