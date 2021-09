L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro l'Atletico Madrid: "I nostri tifosi hanno grande passione, stasera si sente che c’è un’atmosfera particolare. Ci aiuteranno nei momenti difficili di una partita che sarà complicata. Dobbiamo giocare con grande attenzione, lucidità tattica e qualità tecnica. Avendo perso la prima stasera sarebbe molto importante fare un risultato positivo, sarà importante ma non decisiva, ci saranno ancora 12 punti in palio".



Sulle scelte di formazione: "Kjaer non è ancora al 100%, punteremo a domenica per lui. Ho avuto 3 centrocampisti da far ruotare in questi tanti impegni, stasera tocca a Tonali rifiatare un po’".