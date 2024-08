Milan, Pobega al Bologna: è ufficiale, tutti i dettagli

. Il centrocampista ex Spezia e Torino, pur utile in ottica liste, dato il poco spazio nelle gerarchie di Paulo Fonseca, si accasa al Bologna sulla base di un, che nella scorsa stagione è stato fortemente condizionato da un infortunio patito a metà dicembre,. L’apertura totale da parte del giocatore alla soluzione emiliana si è avuta nel corso delle ultime 24/48 ore, con il classe ‘99 con un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 con la società di Via Aldo Rossi, quando il calciatore ha accettato la destinazione e la possibilità di giocarsi le sue carte ad alti livelli in Champions League.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC"."Il Bologna FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Pobega, con opzione per l’acquisizione definitiva".