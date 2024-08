Pobega dal Milan al Bologna, affare fatto: la formula del trasferimento

, e potrebbe essere un addio. Il centrocampista ex Spezia e Torino, pur utile in ottica liste, non avrebbe avuto spazio nelle rotazioni di Paulo Fonseca, e dunquePobega, che nella scorsa stagione è stato condizionato da un infortunio patito a metà dicembre, potrebbe quindi diventare un giocatore rossoblù a titolo definitivo al termine di questa stagione, anche se dovrà sgomitare con Fabbian e anche con Ferguson una volta che lo scozzese, smaltito l'infortunio, tornerà a disposizione di Vincenzo Italiano. Apertura totale da parte del giocatore alla soluzione emiliana. A proposito,

15 presenze nella scorsa stagione per Pobega, mentre con Italiano