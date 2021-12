. Arrivato dal Monaco per fare la terza punta dietro a Ibra e Giroud - prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni -. Pioli ci pensa per davvero, soprattutto perché Giroud è indisponibile - lesione del bicipite femorale sinistro - e l'allenatore vorrebbe preservare Ibra in vista della sfida decisiva per gli ottavi di Champions martedì a San Siro con il Liverpool.- L'idea Pellegri prende quota, e anche l'allenatore oggi in conferenza stampa non ha escluso di schierarlo da titolare: "E' a disposizione e sta bene". Pietro scalpita per giocare, è in forma e cerca il primo gol in rossonero. Sta bene, soprattutto: per un ragazzo che negli ultimi anni è stato spesso fermato da problemi fisici è un segnale importante.Non solo: Pietro è stato il primo 2001 a fare gol in Serie A. Ecco, il Milan aspetta quel Pellegri. Altrimenti, non è escluso che l'attaccante possa lasciare i rossoneri già a gennaio; con Torino e Genoa - sarebbe un ritorno - che hanno già messo gli occhi su di lui ( QUI i dettagli).- Contro la Salernitana potrebbe avere una chance per dimostrare di essere in forma.Se l'ex Sporting dovesse piazzarsi sulla trequarti, sulla stessa linea di Saelemaekers e Brahim Diaz, allora lì davanti potrebbe esserci spazio per Pellegri; altrimenti, Leao prima punta con l'inserimento di Krunic vicino agli altri due e l'ex Monaco (ancora) in panchina. Ultimi dubbi da sciogliere a meno di ventiquattr'ore dalla sfida con la Salernitana: Pellegri si candida per una maglia da titolare, ora può essere il suo momento.