Getty Images

Milan, preso Zukic per la seconda squadra: è ufficiale

50 minuti fa



A poche ore dalla chiusura del mercato estivo e aspettando l'ufficialità di Tammy Abraham, il Milan piazza un colpo per la difesa della seconda squadra.



I rossoneri hanno depositato il contratto di Damir Zukic, difensore centrale sloveno classe 2004 che arriva a titolo definitivo dall'ND Primorje.



CHI E' ZUKIC - Zukic è un centrale di piede destro che ha già disputato cinque partite nel campionato sloveno di massima serie in questa stagione, nel febbraio del 2024 era entrato a far parte della squadra.



LA GESTIONE DI ZUKIC - Zukic sarà aggregato al Milan Futuro, squadra allenata da Daniele Bonera che milita nel Girone B della Serie C.